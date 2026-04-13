Mini lab Che confusione! e' una rondine o un rondone? - alla scoperta del birdwatching tra giochi avvistamenti e curiosità - alberobello

Un laboratorio dedicato al birdwatching si terrà domenica 26 aprile a Alberobello, presso l'ex Conceria

A grande richiesta, stavolta ad Alberobello!“Che confusione! E' una rondine o un rondone?”alla scoperta del birdwatching, tra giochi, avvistamenti e curiositàa cura di Orto Fertilecon Giuseppe Caruccidomenica 26 aprile - ore 17:30Ex Conceria "Giovanni Galiani" - Alberobello (BA)Via Barsenta -.🔗 Leggi su Baritoday.it

Mini lab "Che confusione! E' una rondine o un rondone?" - alla scoperta del birdwatching, tra giochi, avvistamenti e curiosità“Che confusione! E' una rondine o un rondone?”alla scoperta del birdwatching, tra giochi, avvistamenti e curiositàa cura di Orto Fertilecon Giuseppe...

Alla scoperta del 2 febbraio: eventi storici, tradizioni e curiosità che segnano la giornata in ogni angolo del mondoIl 2 febbraio è una data che, oltre a segnare il calendario, racchiude millenni di tradizioni, simboli e significati che si intrecciano in modi...