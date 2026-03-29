Mini lab Che confusione! E' una rondine o un rondone? - alla scoperta del birdwatching tra giochi avvistamenti e curiosità

Sabato 4 aprile alle 17:30 si terrà un evento dedicato al birdwatching presso la Sala Mediterraneo dell’Ex Macello di Putignano. Organizzato dall’associazione Orto Fertile, il laboratorio intitolato

“Che confusione! E' una rondine o un rondone?”alla scoperta del birdwatching, tra giochi, avvistamenti e curiositàa cura di Orto Fertilecon Giuseppe Caruccisabato 04 aprile - ore 17:30Sala Mediterraneo - Ex Macello di Putignano (BA)Via Santa Caterina da Siena sncTi piace il canto degli uccelli? Ti incanta vederli volare sopra la testa, ma vorresti imparare a riconoscerli?Questa attività fa proprio per te!Attraverso foto, suoni e video scopriremo quante e quali specie di uccelli vivono, più o meno nascoste, intorno a noi, e proveremo a capire meglio come osservarle e distinguerle.Un piccolo appuntamento per guardare con più attenzione quello che spesso abbiamo sotto gli occhi, tra curiosità, gioco e scopertaL'evento è aperto per tutte le età dai 6 ai 99 anni!Ingresso GRATUITO previa prenotazione al link: https:forms. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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