Turismo a Bari | la città cresce ma restano i nodi Gli operatori | Servizi igienici pulizia e infopoint carenti

Da quotidianodipuglia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari sta vivendo un aumento del turismo che ha portato a una crescita significativa del numero di visitatori e delle attività commerciali legate all'ospitalità. Tuttavia, alcuni operatori del settore segnalano che i servizi pubblici come i bagni pubblici, la pulizia delle aree comuni e gli infopoint sono insufficienti o poco curati, creando disagio tra i visitatori. La situazione evidenzia come, nonostante i risultati positivi, ci siano ancora aspetti da migliorare per garantire un’accoglienza più efficiente e soddisfacente.

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Dietro le quinte del successo straordinario che ha trasformato Bari in una meta turistica di primo piano, si nasconde una realtà complessa e, a volte, contraddittoria. La città, travolta da una crescita repentina dei flussi, paga spesso dazio dal punto di vista strutturale. Il turismo Gli operatori del settore e le associazioni di categoria tracciano un'analisi lucida: Bari è frequentata da turisti, ma non è ancora una città pienamente "turistica", poiché sconta una storica carenza di programmazione e una gestione dei servizi di base che rischia di compromettere il giudizio finale di chi la visita. La fotografia dell'attuale situazione emerge con chiarezza dalle parole di Anna Gernone, presidente della Federagit provinciale Confesercenti Terra di Bari: «La città è diventato un attrattore molto importante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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