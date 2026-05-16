Turismo a Bari | la città cresce ma restano i nodi Gli operatori | Servizi igienici pulizia e infopoint carenti

Bari sta vivendo un aumento del turismo che ha portato a una crescita significativa del numero di visitatori e delle attività commerciali legate all'ospitalità. Tuttavia, alcuni operatori del settore segnalano che i servizi pubblici come i bagni pubblici, la pulizia delle aree comuni e gli infopoint sono insufficienti o poco curati, creando disagio tra i visitatori. La situazione evidenzia come, nonostante i risultati positivi, ci siano ancora aspetti da migliorare per garantire un’accoglienza più efficiente e soddisfacente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui