Gli operatori Ncc si riorganizzano | nasce la nuova associazione offerti servizi per la città

Gli operatori di noleggio con conducente si sono riuniti per costituire una nuova associazione con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla città. L’intento è creare un’immagine più positiva e affidabile, proponendo un’ampia gamma di servizi alla futura amministrazione comunale. L’associazione si propone di collaborare con il Comune, contribuendo a contenere i costi e a organizzare un’offerta più efficiente per i cittadini.

GALLIPOLI - Offrire una nuova immagine per vincere le diffidenze del passato e programmare un ventaglio di servizi da sottoporre all’attenzione della nuova amministrazione comunale, qualunque essa sia, per collaborare in maniera fattiva, calmierando i costi, per fronteggiare, in sinergia, le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Dopo la condanna di Maja T in Ungheria gli antagonisti si riorganizzano: le nostre città sono sotto tiroLa condanna a otto anni per Maja T, l’antagonista vicina ad Ilaria Salis che ha aggredito i manifestanti ungheresi a febbraio 2023, ha scatenato (di... Leggi anche: In via Garibaldi apre la nuova Casa di Comunità. Prelievi e vaccini: tutti i servizi offerti Temi più discussi: AGCM - Richiesta di modifica di Leggi Regionali e Regolamenti comunali su NCC; Taxi e Ncc, caos licenze stagionali: Nessuna certezza sui tempi; Pochi taxi e bus tagliati: Milano apre ai minibus privati in pooling; Fiumicino e Ciampino, controlli davanti agli aeroporti: multe per 36mila euro a NCC e taxi. Gli operatori Ncc si riorganizzano: nasce la nuova associazione, offerti servizi per la cittàI titolari delle licenze di noleggio con conducente di Gallipoli pronti a creare un nuovo sodalizio e a collaborare con il Comune per fronteggiare le problematiche legate ai trasporti, al traffico e a ... lecceprima.it Ncc al prefetto di Milano: 'I tassisti vogliono fare le ronde'Segnalo al Prefetto le voci sempre più insistenti, diffuse anche attraverso chat di operatori, che annunciano per questo 7 e 8 febbraio 'l'organizzazione di ronde di tassisti che se la prenderanno ... ansa.it Quartu rivoluziona taxi e Ncc: raddoppiano le licenze e arriva il Taxi Sharing. Con il nuovo regolamento comunale, 16 licenze, 31 stalli e corse condivise via app: servizio più accessibile, sicuro e sostenibile. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com facebook SE TI CRITICANO TUTTI, FORSE STAI FACENDO LA COSA GIUSTA. Sto ricevendo tante critiche per la mia proposta di legge sul trasporto non di linea, sia dai tassisti che dagli NCC, e questo fa capire quanto il tema sia delicato ma anche quanto fosse neces x.com