Gli operatori Ncc si riorganizzano | nasce la nuova associazione offerti servizi per la città

Da lecceprima.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operatori di noleggio con conducente si sono riuniti per costituire una nuova associazione con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla città. L’intento è creare un’immagine più positiva e affidabile, proponendo un’ampia gamma di servizi alla futura amministrazione comunale. L’associazione si propone di collaborare con il Comune, contribuendo a contenere i costi e a organizzare un’offerta più efficiente per i cittadini.

GALLIPOLI - Offrire una nuova immagine per vincere le diffidenze del passato e programmare un ventaglio di servizi da sottoporre all’attenzione della nuova amministrazione comunale, qualunque essa sia, per collaborare in maniera fattiva, calmierando i costi, per fronteggiare, in sinergia, le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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