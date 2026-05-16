tumori monitoraggio specifico e dati dettagliati per la zona apuana

È in programma un monitoraggio più approfondito dei tumori nell’area apuana, con l’obiettivo di raccogliere dati sanitari più dettagliati per il territorio di Massa-Carrara. Questa iniziativa mira a ottenere informazioni precise sull’incidenza e sulla distribuzione delle patologie tumorali nella zona. I dati raccolti saranno utilizzati per analizzare meglio la situazione e supportare eventuali interventi sanitari mirati. La raccolta di informazioni avverrà attraverso sistemi di sorveglianza epidemiologica specifici per l’area.

Un monitoraggio epidemiologico più approfondito e dati sanitari maggiormente dettagliati per il territorio di Massa-Carrara e dell’area apuana. È questa la richiesta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Guidi attraverso un’interrogazione presentata in Consiglio regionale all’assessore alla Sanità, sul Registro Toscano Tumori gestito da Ispro. Secondo Guidi, oggi è indispensabile poter disporre di informazioni sempre più precise e territorialmente disaggregate per comprendere l’andamento delle patologie oncologiche nelle diverse realtà locali. "Non basta avere dati generici a livello regionale o provinciale – dichiara Guidi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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