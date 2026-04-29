Antenne e rischio elettromagnetismo i primi dati ufficiali del monitoraggio a Perugia

A Perugia sono stati resi noti i primi dati ufficiali sul monitoraggio delle antenne e dei livelli di elettromagnetismo nella zona. Il rapporto, che coinvolge diverse fonti, analizza la presenza di strutture esistenti e di quelle in fase di installazione o previste nel prossimo futuro. Le istituzioni e le comunità locali si sono confrontate sulla possibile esposizione ai campi elettromagnetici e sui livelli di sicurezza associati.

Tra vecchie antenne, quelle attuali e quelle che, complice la veloce evoluzione delle nuove tecnologie, sono in fase di richiesta o arriveranno nel prossimo futuro, da più parti – istituzioni e comunità – ci si chiede: c’è un rischio elettromagnetismo che possa mettere a rischio la salute delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Elettromagnetismo: al lavoro per una rete di monitoraggio sull'esposizione ai cittaidniC'è in ballo la salute dei cittadini e, anche per tutelare il paesaggio da eventuali impatti negativi, il progetto di una Rete Territoriale per il... Mega antenne, l’assessore Spilli: "Pronta un’azione di monitoraggio"Sono state accese le maxi antenne di telefonia telefonica in via Tonnini e Molino Mensa a Osimo, già oggetto di grande preoccupazione per i residenti.