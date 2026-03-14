Lotta ai tumori Nasce la Lilt provinciale | Fondamentale investire nella prevenzione

È stata ufficialmente costituita la Lilt provinciale di Perugia, una nuova organizzazione dedicata alla lotta contro i tumori. La sua creazione mira a rafforzare le attività di prevenzione oncologica, sensibilizzare sull'importanza di adottare stili di vita corretti e offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie. L'obiettivo principale è sviluppare una rete dedicata alla tutela della salute pubblica in ambito oncologico.

Con la nascita della Lilt provinciale di Perugia prende avvio una nuova rete dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione di corretti stili di vita e al sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala ‘Falcone-Borsellino’ della Provincia alla presenza del presidente nazionale della Lilt Francesco Schittulli, del coordinatore regionale Lilt Umbria Gianluca Tuteri, della presidente della Lilt provinciale di Perugia Federica Prodani, del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e del vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta ai tumori Nasce la Lilt provinciale: "Fondamentale investire nella prevenzione" Articoli correlati Perugia, nasce la Lilt provinciale: prevenzione e impegno nella lotta ai tumoriAl via una nuova rete dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione di corretti stili di vita e al sostegno ai pazienti e alle loro famiglie... Lotta ai tumori: nasce la Lilt provinciale di PerugiaSarà presentata venerdì 13 marzo alle 11, nella Sala ‘Falcone - Borsellino’ del Palazzo della Provincia di Perugia, la nascita e l’avvio operativo... Una selezione di notizie su Lotta ai tumori Nasce la Lilt... Temi più discussi: Lotta ai tumori: nasce la Lilt provinciale di Perugia; Tumori, nasce la Lilt provinciale di Perugia; Perugia, nasce la Lilt provinciale: prevenzione e impegno nella lotta ai tumori; Successo per la CorrImola. Raccolti settemila euro per la lotta contro i tumori. Lotta ai tumori nasce la Lilt provinciale: Fondamentale investire nella prevenzioneCon la nascita della Lilt provinciale di Perugia prende avvio una nuova rete dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione di corretti stili di vita e al sostegno ai pazienti e alle loro ... msn.com Lotta ai tumori. In Sicilia nasce un piattaforma per lo sviluppo di nuove molecoleConsentirà di portare sull'isola farmaci innovativi per garantire prestazioni sempre più accurate. La nuova infrastruttura nasce grazie a un accordo tra assessorato alla Salute, ospedale Cannizzaro di ... quotidianosanita.it Lotta aperta poco fa tra Leclerc e Hamilton con il monegasco che via radio con la Ferrari che lamenta di non avergli lasciato spazio. Adesso Leclerc è secondo davanti ad Antonelli che fisicamente è terzo ma che nella pratica è sesto in virtù della penalità com - facebook.com facebook Dalla consegna delle pizze alla lotta scudetto con la maglia del Milan in 10 anni: il sogno di Youssouf Fofana (1/5) x.com