Anac l’allarme del presidente Busìa | La corruzione lambisce i livelli istituzionali più alti non si limita a violare le regole ma punta a riscriverle

Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato un aumento nelle pratiche di affidamenti diretti per servizi e forniture, tra cui consulenze, evidenziando che la corruzione si sta estendendo ai livelli più elevati delle istituzioni. Secondo l’Anac, questa tendenza non si limita a violare le norme ma mira a modificarle, creando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure.

L’esplosione degli affidamenti diretti per servizi e forniture (a partire dalle consulenze), che ha toccato la soglia del 95% delle acquisizioni totali; la disparità di genere negli appalti Pnrr; l’assenza di obbligo di dichiarazione del titolare effettivo per le imprese che partecipano agli appalti. L’assenza di una norma sulle lobby. Da Busia (Anac) una foto impietosa dell’Italia corrotta. Sono solo alcuni dei punti critici sottolineati nella Relazione annuale al Parlamento dell’attività svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel 2025, tenuta ieri dal presidente Anac, Giuseppe Busìa. Una fotografia impietosa, quella tratteggiata da...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Anac, l’allarme del presidente Busìa: “La corruzione lambisce i livelli istituzionali più alti, non si limita a violare le regole ma punta a riscriverle” Notizie correlate Da Anac allarme corruzione: «Insidiosa e sfuggente, lambisce le istituzioni più alte»Il mercato dei contratti pubblici prosegue la sua corsa e tocca un nuovo massimo. Anac, corruzione più insidiosa: ‘Punta a riscrivere le regole’“Ieri come oggi, lacorruzionecontinua adistruggere risorse,vanificare gli sforzi,minacciare la sicurezzae, in alcuni casi, provocare laperdita di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Appalti, l’86% senza gara: l’allarme Anac sulla trasparenza degli affidamenti; Allarme Anac: Oltre mille morti nel 2025, una ferita aperta; PNRR, ultimo miglio a rischio tra rincari e ritardi. Ance chiede interventi urgenti; Pantouflage, il nuovo parere ANAC. Anac, l’allarme del presidente Busìa: La corruzione lambisce i livelli istituzionali più alti, non si limita a violare le regole ma punta a riscriverleLa relazione di Busia (Anac): Boom degli affidamenti diretti, corruzione sistemica, sicurezza sul lavoro, opacità delle lobby ... lanotiziagiornale.it Appalti, l’allarme Anac: L'86% delle procedure è senza gara. Busia avverte: Così si alimentano sprechi e infiltrazioniAlla Camera la relazione annuale dell’Anac: la corruzione cambia forma, cresce il rischio nei subappalti e restano zone d’ombra su lobby e reati aboliti ... tg.la7.it Relazione annuale ANAC al Parlamento. Alla Camera il confronto su corruzione, trasparenza e qualità della spesa pubblica x.com Massima trasparenza nel conferimento di incarichi pubblici, attraverso l’uso di modelli standard approvati da ANAC. La ASL Bari compie un passo decisivo in materia di prevenzione della corruzione aderendo alla sperimentazione nazionale promossa dall’Au - facebook.com facebook