Como l’ospedale Sant’Anna fa scuola a Londra | un tumore rimosso dall’interno del naso senza incisioni

Un intervento innovativo è stato eseguito all'ospedale Sant'Anna di Como, dove un tumore nella cavità nasale è stato rimosso senza incisioni esterne. L'operazione è stata trasmessa in diretta internazionale, dimostrando le competenze del team medico locale. La tecnica utilizzata ha permesso di intervenire senza danneggiare i tessuti esterni, rappresentando un passo avanti nel trattamento dei tumori nasali.

Como, 19 marzo 2026 – Rimosso un tumore cavità nasali senza incisioni esterne, in diretta internazionale dall'ospedale Sant'Anna di Como. Si è trattato di un intervento endoscopico nasosinusale ad alta complessità, eseguito con il supporto di neuronavigazione magnetica per l'asportazione di un tumore del seno frontale. È stato questo il contributo portato quest'anno dall'otorinolaringoiatria delle Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) Lariana al Grf-Ess Live 2026, evento internazionale promosso dal Global Rhinology Network, organizzazione accademica no-profit con sede a Londra. L'iniziativa, articolata in tre giornate di chirurgia in diretta e sessioni formative, collega i principali centri di riferimento mondiali nella rinologia e nella chirurgia della base cranica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, l’ospedale Sant’Anna fa scuola a Londra: un tumore rimosso dall’interno del naso senza incisioni Articoli correlati Intervento record al Sant’Anna di Torino, rimosso tumore ovarico di 6 kg(Adnkronos) – Una donna di 69 anni ha scoperto di essere affetta da un tumore ovarico di dimensioni eccezionali, paragonabili a quelle di una... Tumore alla prostata, l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia: unico con quattro certificazioni europeeL’Urologia dell’ospedale Sant’Anna di Como ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale per il trattamento del tumore alla prostata. Approfondimenti e contenuti su Como l'ospedale Sant'Anna fa scuola a... Temi più discussi: Malattie rare, al Sant’Anna arriva un’infermiera dedicata allo sportello per pazienti e famiglie: è Margherita Riva; Ma quanto si è ristretto l’ospedale? Non bastano neppure gli armadietti; L'ospedale di Como modello per tutto il mondo (in diretta): l'intervento col neuronavigatore rivoluziona tutto e salva vite; Volontari in ospedale, ecco chi aggiunge vita al tempo dei piccoli ricoverati. L’ospedale Sant’Anna al centro della chirurgia mondiale interventi in diretta per il GR-ESS Live 2026Un intervento endoscopico nasosinusale ad alta complessità, eseguito con il supporto di neuronavigazione magnetica per l ... valtellinanews.it Chirurgia nasosinusale avanzata in diretta internazionale dal Sant’AnnaAsst Lariana protagonista al GR-ESS Live 2026. Eseguito in diretta dalle sale operatorie dell’ospedale Sant’Anna un intervento endoscopico nasosinusale ad alta complessità, eseguito con il supporto di ... quotidianosanita.it Marsala: pubblicato il bando per gli asili nido di Sant'Anna e Viale Whitaker #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Enna, nella parrocchia di Sant’Anna nasce il gruppo “Nicodemo” x.com