Tubocubo omaggia Tedoldi
Un evento speciale si prepara per la prossima settimana, quando si festeggeranno i 90 anni di un noto artista. In occasione di questa ricorrenza, si è deciso di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno significativo nel panorama culturale. L'iniziativa, promossa da un gruppo di colleghi, mira a celebrare la lunga carriera e l’influenza di questa persona attraverso un concerto e altre iniziative pubbliche. La festa si svolgerà in un luogo dedicato alla cultura e alla musica.
Un omaggio in occasione di un compleanno (cadrà la prossima settimana) che non si dimentica: quello dei 90 anni. Tubocubo, la galleria di via Carpenino specializzata in mostre di un solo giorno, omaggia Sergio Tedoldi, artista capace di spaziare dalla pittura alla scultura, giunto a questo importantissimo nuovo traguardo. Aprirà al pubblico – con ingresso gratuito – oggi alle 18 ’Un torero alle Cinque Terre’ l’esposizione promossa dal gallerista Roberto Pelosi, realizzata su input di un amico comune: l’ortopedico Vittorio Marruzzo. "L’idea – spiega – mi è piaciuta da subito. Col pretesto di una ricorrenza così importante ho voluto rendere omaggio ad un artista che mi ha sempre impressionato, ma che credo non finisca mai di stupire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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