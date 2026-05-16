Tubocubo omaggia Tedoldi

Un evento speciale si prepara per la prossima settimana, quando si festeggeranno i 90 anni di un noto artista. In occasione di questa ricorrenza, si è deciso di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno significativo nel panorama culturale. L'iniziativa, promossa da un gruppo di colleghi, mira a celebrare la lunga carriera e l’influenza di questa persona attraverso un concerto e altre iniziative pubbliche. La festa si svolgerà in un luogo dedicato alla cultura e alla musica.

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Un omaggio in occasione di un compleanno (cadrà la prossima settimana) che non si dimentica: quello dei 90 anni. Tubocubo, la galleria di via Carpenino specializzata in mostre di un solo giorno, omaggia Sergio Tedoldi, artista capace di spaziare dalla pittura alla scultura, giunto a questo importantissimo nuovo traguardo. Aprirà al pubblico – con ingresso gratuito – oggi alle 18 ’Un torero alle Cinque Terre’ l’esposizione promossa dal gallerista Roberto Pelosi, realizzata su input di un amico comune: l’ortopedico Vittorio Marruzzo. "L’idea – spiega – mi è piaciuta da subito. Col pretesto di una ricorrenza così importante ho voluto rendere omaggio ad un artista che mi ha sempre impressionato, ma che credo non finisca mai di stupire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tubocubo omaggia Tedoldi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cimino omaggia Brian EnoL’eredità sonora di Brian Eno trova una nuova forma espressiva nel progetto discografico ‘Enoscapes – Homage to Brian Eno’, firmato dal trombettista... Enel omaggia Arianna Miss Olimpia 14Una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata: questo l'omaggio che Paolo Scaroni, presidente di Enel - uno dei main sponsor di Milano...