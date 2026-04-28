Cimino omaggia Brian Eno

Un nuovo progetto discografico intitolato ‘Enoscapes – Homage to Brian Eno’ vede la partecipazione del trombettista Lorenzo Cimino e del chitarrista Sergio Sorrentino. L’album rende omaggio alle sonorità di Brian Eno, uno dei protagonisti della musica sperimentale e ambientale. La collaborazione tra i due musicisti si sviluppa attraverso composizioni originali ispirate alle atmosfere e alle tecniche di Eno.

L’eredità sonora di Brian Eno trova una nuova forma espressiva nel progetto discografico ‘ Enoscapes – Homage to Brian Eno ’, firmato dal trombettista Lorenzo Cimino e dal chitarrista Sergio Sorrentino. Pubblicato dall’etichetta Suoni Possibili (SP12), l’album è stato registrato tra La Spezia e Vercelli tra il finire del 2025 e l’inizio del 2026, avvalendosi di una strumentazione che unisce tromba, effetti, chitarra, sintetizzatori ed elettronica minimale, con arrangiamenti curati interamente dai due musicisti. Il percorso del disco si snoda attraverso otto brani che integrano riletture di classici e composizioni originali, nate da una ricerca comune su timbro e improvvisazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cimino omaggia Brian Eno Notizie correlate Brian Eno: l’arte è un gioco emotivo per tuttiUn nuovo volume firmato da Brian Eno e Bette Adriaanse ridefinisce radicalmente il concetto di arte come tecnologia emotiva accessibile a tutti, non... L’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma(Adnkronos) – L’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cimino omaggia Brian Eno; Lorenzo Cimino & Sergio Sorrentino, ENOSCAPES – HOMAGE TO BRIAN ENO: un viaggio immersivo nell’universo di Brian Eno. Cimino omaggia Brian EnoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it ENO: il documentario con AI su Brian Eno a VideocittàEno è un film documentario del 2024 su Brian Eno diretto da Gary Hustwit che verrà presentato questo giovedì al festival romano Videocittà. Il film utilizza l’intelligenza artificiale generativa per ... parkettchannel.it On this day David Bowie's "Boys Keep Swinging" was released as a single in the UK on April 27th, 1979. It was the lead single from his album Lodger and was released by RCA Records. The song was written by Bowie and Brian Eno. The photography for Davi - facebook.com facebook Roger Waters, Peter Gabriel, Massive Attack, Kneecap, Brian Eno, Sigur Rós, Nadine Shah e altri mille artisti hanno chiesto di boicottare l’Eurovision se anche quest’anno a Israele sarà permesso di partecipare. In una lettera aperta scritta dai musicisti su inizi x.com