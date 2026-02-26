Enel omaggia Arianna Miss Olimpia 14
Enel ha deciso di fare un gesto speciale in occasione dell’evento dedicato ad Arianna Miss Olimpia 14, regalando una bottiglia di Amarone Aneri con etichetta personalizzata. La scelta riflette un momento di celebrazione e riconoscimento, puntando a creare un ricordo tangibile dell’occasione. La collaborazione tra le parti si manifesta attraverso questa particolare donazione, che intende sottolineare l’importanza dell’evento stesso.
Una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata: questo l'omaggio che Paolo Scaroni, presidente di Enel - uno dei main sponsor di Milano Cortina 2026 - ha voluto fare ad Arianna Fontana per festeggiare lo storico traguardo delle 14 medaglie olimpiche, record assoluto azzurro ai Giochi olimpici di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
