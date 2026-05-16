La Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la prossima partita, mentre uno tra i titolari principali rischia di essere assente a causa di un infortunio. La Fiorentina, nel frattempo, ha reso nota la lista dei convocati per l’appuntamento imminente, con alcuni cambi rispetto alle scorse occasioni. La stagione sta per concludersi, ma le squadre sono ancora impegnate in partite decisive, con la Juventus che cerca di mantenere le posizioni alte in classifica.

2026-05-16 18:47:00 Flash news da Tuttosport: Manca ormai poco al termine di questa stagione ma la Juve ha ancora molto per cui combattere. La squadra di Spalletti, infatti, è in piena lotta per un posto in Champions League e vorrà vincere a ogni costo per terminare l’annata tra le prime quattro. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Fiorentina, match delicatissimo e molto sentito dalla tifoseria viola. Battere la squadra di Vanoli non sarà facile, ma il tecnico viola non potrà contare su uno dei suoi giocatori più forti: Moise Kean. Fiorentina, i convocati per la Juve: out Kean. Niente da fare per Moise Kean, che continua ad avere un fastidio alla tibia e salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Convocati Fiorentina, c’è un pesante forfait per la Juve: la lista

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