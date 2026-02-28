Lazio Maldini salta la sfida contro il Torino | il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri Ultimissime

Daniel Maldini non sarà in campo nella partita tra Lazio e Torino a causa di un problema fisico. La squadra di Sarri ha annunciato la lista dei convocati, senza includere il giocatore. La sfida si svolgerà questa sera, con i biancocelesti che cercano una vittoria importante. Maldini rimane quindi escluso dall’evento sportivo previsto per oggi.

