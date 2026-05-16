Le forze armate statunitensi e nigeriane hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, considerato dal presidente degli Stati Uniti il secondo in comando dell’ISIS e il terrorista più attivo del mondo. La notizia è stata comunicata dal governo americano, che ha confermato come l’operazione abbia portato alla sua morte in Nigeria. La notizia si inserisce in un quadro di azioni condivise tra le due nazioni contro le minacce terroristiche nella regione.

Le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano Donald Trump come il numero due globale dello Stato Islamico ( Isis ) e “il terrorista più attivo del mondo”. Lo ha annunciato lo stesso Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. “ Abu Bilal al-Minuki, secondo al comando dell’ Isis in tutto il mondo, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su cio’ che stava facendo”. Secondo un funzionario che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a divulgare informazioni sensibili, Al-Mainuki era considerato la figura chiave nell’organizzazione e nel finanziamento dell’ISIS e stava pianificando attacchi contro gli Stati Uniti e i loro interessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha annunciato che il numero due dell’Isis, Abu Bilal al-Minuki, è stato ucciso in Nigeria

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