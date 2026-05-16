Secondo fonti vicine alle autorità statunitensi, negli ultimi giorni si sono fatte strada discussioni riguardo a una possibile incriminazione dell’ex presidente cubano. Le autorità americane stanno valutando se procedere con un'azione legale nei confronti di Castro, anche se ancora non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito. La questione è al centro di un'attenzione crescente, con un possibile annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Gli Stati Uniti potrebbero annunciare nei prossimi giorni un possibile rinvio a giudizio dell’ex presidente cubano Raúl Castro. L’indagine, che si sta svolgendo nel Distretto Meridionale della Florida, si è concentrata sull’abbattimento, avvenuto nel 1996, di alcuni aerei gestiti dall’organizzazione umanitaria Brothers to the Rescue. La notizia di una possibile incriminazione giungerebbe proprio mentre il presidente Donald Trump cerca di concentrare la sua attenzione su Cuba. Lo hanno riferito venerdì alla CBS News funzionari statunitensi a conoscenza della vicenda. Un’incriminazione rappresenterebbe una delle più significative escalation... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump sta valutando l’ipotesi di incriminare Raúl Castro

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