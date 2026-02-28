Il presidente americano ha dichiarato di considerare un’acquisizione amichevole di Cuba, affermando che molte persone desiderano tornare sull’isola. Ha fatto questa affermazione durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla questione. La discussione riguarda un'ipotesi che coinvolge la relazione tra gli Stati Uniti e Cuba.

Trump ha detto che sta valutando la possibilità di “un’acquisizione amichevole di Cuba “. “Ci sono tante persone che vogliono tornarci”, ha aggiunto il presidente americano parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Prima di salire a bordo dell’elicottero Marine One e recarsi in Texas, nel giardino sud della Casa Bianca, il tycoon ha detto ai giornalisti presenti: «Il governo cubano sta parlando con noi. Sono in grossi guai, senza soldi. Non hanno niente in questo momento, ma stanno parlando con noi, e forse avremo un’acquisizione amichevole. Potremmo benissimo finire per avere un’acquisizione amichevole di Cuba». Il repubblicano non ha menzionato una possibile operazione militare come quella vista contro l’ex leader di Caracas, Nicolas Maduro, mentre i dettagli di tale acquisizione rimangono poco chiari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che sta valutando un’acquisizione amichevole di Cuba

Trump: “Sto valutando un’acquisizione amichevole di Cuba”L’amministrazione Usa ha intensificato la pressione su Cuba nelle ultime settimane.

Trump valuta “un’acquisizione amichevole di Cuba”WASHINGTON, 27 FEB – Donald Trump ha detto che sta valutando la possibilità di “un’acquisizione amichevole di Cuba”.

Trump: Cuba sta fallendo, vogliamo aiutare la popolazione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump dice.

Temi più discussi: Trump show allo stato dell’Unione, ma la cura del fossile non sta aiutando l’America e i sondaggi lo danno in picchiata; Trump esalta economia e anti-immigrazione, spiega perché attaccare l’Iran; Perché Trump vuole aprire gli X-Files sugli extraterrestri: l'immaginario diventa politica; Iran, Trump pensa a 'mini attacco': il piano Usa per spingere Teheran all'accordo.

Mi compro Cuba. Trump: Sto valutando un'acquisizione amichevoleCi sono tante persone che vogliono tornarci, ha aggiunto il presidente americano parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Mentre arrivano ... huffingtonpost.it

Trump ci sta già riprovando con i daziDopo la sentenza della Corte Suprema ha usato un'altra legge per introdurne di nuovi al 15 per cento, e non intende fermarsi qui ... ilpost.it

Ucraina-Russia, incontro Zelensky-Putin per risolvere la guerra: Trump dice sì x.com

“Questa è l’epoca d’oro dell’America”, dice Trump. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo Stato dell’Unione durato un’ora e 47 minuti, annuncia: “La nostra nazione è tornata” e parla di risultati positivi sull’economia, dall’inflazione agli investimenti. Di fronte ai gi - facebook.com facebook