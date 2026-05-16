Un rappresentante ha affermato che l'Iran dovrebbe considerare seriamente la possibilità di raggiungere un accordo, altrimenti si preparano periodi difficili. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra le parti coinvolte, con richiami a possibili conseguenze negative qualora non si arrivasse a un’intesa. La frase è stata pronunciata in un contesto di dialogo internazionale, cercando di influenzare le decisioni delle parti interessate. Nessun dettaglio sulle modalità di eventuali sviluppi o sulle altre posizioni coinvolte.

ROMA (ITALPRESS) – L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. “Hanno interesse a concluderlo”, ha poi aggiunto. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump “Se l'Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti”

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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