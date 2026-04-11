Trump ' non fa alcuna differenza se gli Usa e l' Iran fanno un accordo'

Donald Trump ha dichiarato che, a suo avviso, non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti e l’Iran non riescono a raggiungere un accordo. La sua affermazione è stata riportata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o le motivazioni dietro questa posizione. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due Paesi, senza indicare cambiamenti ufficiali nelle politiche o nelle relazioni diplomatiche.

Donald Trump ha detto che per lui "non fa alcuna differenza" se Iran e Usa non raggiungono un accordo. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha detto ancora: "Abbiamo sconfitto totalmente quel Paese. Quindi vediamo cosa succede: forse troveranno un accordo, forse no. Non importa. Dal punto di vista dell'America, noi vinciamo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, 'non fa alcuna differenza se gli Usa e l'Iran fanno un accordo' Usa-Iran, i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte: "Se non vogliono l'accordo..."In un drammatico gioco di specchi diplomatico, il filo sottile che collega la Casa Bianca e il regime degli Ayatollah è stato riannodato a pochi... Iran: “Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa, ma se ci attaccano reagiremo”L’ Iran si dice pronto a raggiungere un accordo “rassicurante” con gli Stati Uniti sul nucleare e conferma di aver concordato con Washington un nuovo... Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni