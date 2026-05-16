Durante il suo viaggio in Cina, l'ex presidente americano ha affrontato nuovamente la questione di Taiwan, affermando di non voler che l’isola dichiari l’indipendenza. In risposta, le autorità taiwanesi hanno dichiarato che sono un paese sovrano. Trump ha inoltre precisato di non voler scatenare conflitti e ha commentato che, se la situazione attuale dovesse persistere, la Cina potrebbe ritenere che la situazione sia accettabile.

Donald Trump è tornato sul delicato dossier Taiwan durante il ritorno dalla visita in Cina. “Non cerchiamo guerre e, se la situazione rimanesse così com’è, credo che alla Cina andrebbe bene. Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra”, ha detto in un’intervista rilasciata a Fox News sull’Air Force One. “Non vogliamo che qualcuno dica ‘diventiamo indipendenti perché gli Stati Uniti ci appoggiano ‘”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Che poco prima aveva lasciato intravedere la possibilità di una revisione delle forniture militari già concordate con Taipei: “Prenderò una decisione nel prossimo futuro”, aveva detto ai giornalisti sul volo di ritorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Non voglio che Taiwan dichiari l’indipendenza”. Taipei replica: “Noi siamo un paese sovrano”

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Trump dopo l'incontro con Xi Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra

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