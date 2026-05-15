Trump | ‘non voglio che Taiwan dichiari l’indipendenza’

Un ex presidente ha dichiarato di non desiderare che Taiwan dichiari ufficialmente l’indipendenza, affermando che non si vuole che qualcuno si senta autorizzato a fare tale dichiarazione. La sua affermazione si concentra sull’evitare che si creino situazioni che possano essere interpretate come un passo verso l’indipendenza formale di Taiwan. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, con attenzione alle possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

“Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra” Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News a proposito di Taiwan. “Non è cambiato nulla” nella politica degli Stati Uniti verso Taiwan. “Voglio che si calmino. Voglio che la Cina si calmi”, ha detto Trump che poi non si è voluto impegnare formalmente sulla questione della vendita di armi a Taipei. “Potrei farlo. Potrei non farlo”, ha dichiarato alla Fox Bret Baier “Non vogliamo scatenare guerre. Se si mantenesse lo status quo, credo che la Cina non avrebbe nulla da obiettare. Ma non vogliamo che qualcuno si senta autorizzato a dire: ‘Dichiariamo l’indipendenza, tanto gli Stati Uniti ci coprono le spalle‘”, ha insistito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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