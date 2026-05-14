Primo bilaterale Trump-Xi in Cina Il capo di Pechino avverte | Se agite male su Taiwan rischiamo il conflitto Il tycoon | Sei un grande leader

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro bilaterale tra il leader cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti, si sono affrontate questioni di rilievo internazionale. Il capo di Pechino ha esortato a evitare azioni sbagliate su Taiwan, avvertendo del rischio di un conflitto. L’altro leader ha risposto riconoscendo le qualità del suo interlocutore. La presenza di una parata militare e di bambini con fiori ha dato un’immagine di cordialità tra le due nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La parata militare e i bambini che mostravano fiori a simboleggiare i due Paesi potevano far pensare a un bilaterale disteso, un avvicinamento tra Cina e Stati Uniti. Ma se Donald Trump è arrivato a Pechino con l’intento di rabbonire l’omologo cinese esaltandone pubblicamente le doti di leader, Xi Jinping aveva in serbo per lui un avvertimento chiaro: “ Potremmo scontrarci se interferite sulla questione di Taiwan “. Diversi i temi al centro dei colloqui, dalla guerra in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e le questioni relative alla penisola coreana, secondo quanto riferito dal governo cinese. Ma non solo. Ovviamente si è parlato anche del commercio, con il tentativo delle parti di trovare un’intesa che non scateni una nuova guerra dei dazi già lanciata da Trump e poi rivelatasi un fallimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

primo bilaterale trump xi in cina il capo di pechino avverte se agite male su taiwan rischiamo il conflitto il tycoon sei un grande leader
© Ilfattoquotidiano.it - Primo bilaterale Trump-Xi in Cina. Il capo di Pechino avverte: “Se agite male su Taiwan rischiamo il conflitto”. Il tycoon: “Sei un grande leader”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump ENDS NUCLEAR Treaty With Putin, Puts Taiwan War Decision On China’s Xi | ‘US Will Fire…’

Video Trump ENDS NUCLEAR Treaty With Putin, Puts Taiwan War Decision On China’s Xi | ‘US Will Fire…’

Notizie correlate

Xi accoglie Trump: "Cina e Usa siano partner per superare ogni rischio". Ma avverte su Taiwan: "Potremmo entrare in guerra se gestita male"Com'è andato l'attesissimo summit tra Donald Trump e Xi Jinping? "È stato meraviglioso! Ci sono state molte cose positive", ha gridato Elon Musk ai...

Cina, Xi ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione di TaiwanIl presidente della Repubblica Popolare Cinese , Xi Jinping, ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun.

Temi più discussi: Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi; Xi Jinping incontra Trump da una posizione di forza; Guerra, microchip e terre rare. Trump a Pechino da Xi Jinping; È iniziato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino.

primo bilaterale trump xiTrump in Cina da Xi: «Usa-Cina siano partner, non rivali». Il presidente cinese: rischio guerra se Taiwan gestita maleTappeto rosso e trecento bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di ... ilmattino.it

primo bilaterale trump xiSummit Xi-Trump, presidente cinese: Taiwan può portarci a scontroRoma, 14 mag. (askanews) – Al di là della protocollare cortesia tra leader delle due principali potenze del mondo, il primo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino nell’ambito della visita de ... askanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web