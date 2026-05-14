In un incontro bilaterale tra il leader cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti, si sono affrontate questioni di rilievo internazionale. Il capo di Pechino ha esortato a evitare azioni sbagliate su Taiwan, avvertendo del rischio di un conflitto. L’altro leader ha risposto riconoscendo le qualità del suo interlocutore. La presenza di una parata militare e di bambini con fiori ha dato un’immagine di cordialità tra le due nazioni.

La parata militare e i bambini che mostravano fiori a simboleggiare i due Paesi potevano far pensare a un bilaterale disteso, un avvicinamento tra Cina e Stati Uniti. Ma se Donald Trump è arrivato a Pechino con l’intento di rabbonire l’omologo cinese esaltandone pubblicamente le doti di leader, Xi Jinping aveva in serbo per lui un avvertimento chiaro: “ Potremmo scontrarci se interferite sulla questione di Taiwan “. Diversi i temi al centro dei colloqui, dalla guerra in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e le questioni relative alla penisola coreana, secondo quanto riferito dal governo cinese. Ma non solo. Ovviamente si è parlato anche del commercio, con il tentativo delle parti di trovare un’intesa che non scateni una nuova guerra dei dazi già lanciata da Trump e poi rivelatasi un fallimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo bilaterale Trump-Xi in Cina. Il capo di Pechino avverte: “Se agite male su Taiwan rischiamo il conflitto”. Il tycoon: “Sei un grande leader”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump ENDS NUCLEAR Treaty With Putin, Puts Taiwan War Decision On China’s Xi | ‘US Will Fire…’

Notizie correlate

Xi accoglie Trump: "Cina e Usa siano partner per superare ogni rischio". Ma avverte su Taiwan: "Potremmo entrare in guerra se gestita male"Com'è andato l'attesissimo summit tra Donald Trump e Xi Jinping? "È stato meraviglioso! Ci sono state molte cose positive", ha gridato Elon Musk ai...

Cina, Xi ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione di TaiwanIl presidente della Repubblica Popolare Cinese , Xi Jinping, ha incontrato a Pechino la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun.

Temi più discussi: Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi; Xi Jinping incontra Trump da una posizione di forza; Guerra, microchip e terre rare. Trump a Pechino da Xi Jinping; È iniziato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino.

Donald Trump è arrivato a Pechino dove domani mattina (4 di notte ora italiana) si svolgerà il primo bilaterale del viaggio del presidente Usa con l’omologo cinese Xi JinPing, in agenda molti temi: dazi, chip, terre rare e gli scenari geopolitici a partire dalla gue x.com

Trump in Cina da Xi: «Usa-Cina siano partner, non rivali». Il presidente cinese: rischio guerra se Taiwan gestita maleTappeto rosso e trecento bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di ... ilmattino.it

Summit Xi-Trump, presidente cinese: Taiwan può portarci a scontroRoma, 14 mag. (askanews) – Al di là della protocollare cortesia tra leader delle due principali potenze del mondo, il primo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino nell’ambito della visita de ... askanews.it