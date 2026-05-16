Isis Trump annuncia l’uccisione del numero due | blitz Usa-Nigeria contro Abu-Bilal al-Minuki

Da thesocialpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato di aver ordinato un’operazione congiunta con le forze nigeriane che ha portato all’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, considerato il secondo in comando dell’ISIS a livello mondiale. L’azione è stata condotta in un’area del Nord Africa, senza fornire dettagli specifici sulla località o le modalità dell’intervento. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori informazioni sulla missione.

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Donald Trump ha annunciato l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano come il numero due dell’ Isis a livello globale. Secondo quanto comunicato dal capo della Casa Bianca, l’operazione è stata condotta da forze statunitensi e nigeriane in una missione congiunta contro uno dei principali esponenti dell’organizzazione jihadista. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Truth Social, nel quale Trump ha rivendicato il blitz come un colpo significativo alla rete internazionale del terrorismo islamista. Il blitz contro Abu-Bilal al-Minuki. Nel messaggio pubblicato online, Trump ha spiegato che l’operazione sarebbe stata eseguita su suo ordine dalle forze americane insieme alle forze armate della Nigeria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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