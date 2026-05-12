Nel 74esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump valuta la ripresa degli attacchi in alcuni colloqui con i generali dell’esercito americano. Il presidente dice che l’esercito «sta facendo il culo a tutti» e intanto respinge le proposte di pace di Teheran. Gli Ayatollah dicono che non c’è alternativa al piano in 14 punti presentato a Islamabad e minacciano di portare l’arricchimento dell’uranio al 90%. Intanto le borse europee sono in calo perché la soluzione per lo Stretto di Hormuz sembra allontanarsi. L'articolo Trump: «Stiamo facendo il c. a tutti». E valuta la ripresa degli attacchi – La diretta proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spari a Trump, il presidente attacca intervistatrice

Notizie correlate

Iran, Trump valuta nuove operazioni militari. E sull'esercito Usa: "Stiamo facendo il c... a tutti"Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran.

Wsj, Trump valuta la ripresa di attacchi limitati contro l'IranDonald Trump e i suoi consiglieri stanno valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l' Iran, in aggiunta al blocco...

Argomenti più discussi: Trump sfida l’Iran: Stiamo facendo il c... a tutti; Medio Oriente, nuova proposta di pace da Teheran. Trump: stiamo vincendo; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Trump annuncia tre giorni di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.

Iran, Trump valuta nuove operazioni militari. E sull'esercito Usa: Stiamo facendo il c... a tutti x.com

'Non viviamo più in una vera democrazia': il stratega critica la promessa di Trump di un 'esercito per l'integrità delle elezioni' che Trump prevede di inviare in ogni stato durante le elezioni di metà mandato del 2026 reddit

Trump valuta nuove operazioni militari. L'Iran: Arricchiremo uranio al 90% se attaccatiIl presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l ... ilgiornale.it