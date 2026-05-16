A Pechino si sono affrontati il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, in un incontro che ha attirato l’attenzione internazionale. Si discute di come l’Europa possa evitare di essere esclusa dai rapporti economici tra le due potenze e di quali siano le strategie cinesi basate su una pianificazione a lungo termine. La discussione si concentra anche sui rischi per l’Europa di diventare un’area marginale in questo scenario di tensione globale.

? Punti chiave Come può l'Europa evitare di diventare una colonia economica esterna?. Perché la strategia cinese punta sulla pianificazione a lungo termine?. Cosa può offrire il modello dello Sferismo per cambiare il paradigma?. Come può l'Italia guidare un nuovo ordine mondiale multipolare?.? In Breve Pechino blindata su Taiwan, semiconduttori e autonomia tecnologica strategica.. Cina punta su BRICS, alleanze energetiche e investimenti terre rare.. Europa rischia marginalità economica per mancanza di sovranità industriale e tecnologica.. Modello Sferico propone all'Italia un paradigma basato su interconnessione e dignità.. A Pechino, Trump si confronta con la fermezza di Xi Jinping in un incontro che sancisce il tramonto definitivo del modello unipolare a favore di un equilibrio tripolare tra Stati Uniti, Cina e Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi: scontro a Pechino e il rischio di un’Europa marginale

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TRUMP CONTRO lEUROPA

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