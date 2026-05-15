A Pechino, si sono svolti incontri tra rappresentanti di Trump e Xi Jinping, con discussioni concentrate su questioni economiche e commerciali. Nel frattempo, in Europa, si valutano i possibili effetti di un eventuale accordo tra i due leader sulla manifattura locale. Parallelamente, le nuove leggi approvate dalla Duma in Russia sono state considerate come una minaccia per i Paesi Baltici, sollevando preoccupazioni sulla stabilità regionale.

? Domande chiave Come influenzerà l'accordo tra Trump e Xi la manifattura europea?. Perché le nuove leggi della Duma minacciano i Paesi Baltici?. Quali sono i costi economici che l'Europa pagherà per questo accordo?. Come può l'Europa reagire all'isolamento difensivo previsto da Draghi?.? In Breve Draghi avverte sulla fine dell'ordine mondiale basato sulla cooperazione internazionale.. Nuova legge della Duma amplia i poteri di Putin per invii militari esteri.. Servizi europei temono incursioni russe in Moldavia o nei Paesi Baltici.. Surplus industriali cinesi minacciano la base manifatturiera dell'Unione Europea.. A Pechino, Trump e Xi Jinping negoziano oggi la spartizione delle zone di influenza globale tra interessi commerciali e nuovi equilibri geopolitici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi negoziano a Pechino: l’Europa rischia il collasso economico

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La Casa Bianca avverte: “L’Europa rischia la cancellazione della civiltà entro 20 anni”

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