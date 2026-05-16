Trump annuncia l' uccisione di Abu Bilal al-Minuk numero 2 dell' Isis e terrorista più attivo al mondo | chi era

Le forze statunitensi e l'esercito locale hanno condotto un'operazione in Nigeria che ha portato alla morte di Abu Bilal al-Minuk, considerato il secondo in comando dell'Isis e uno dei terroristi più attivi a livello internazionale. La notizia è stata annunciata dal presidente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'operazione o sull'identità delle forze coinvolte. Abu Bilal al-Minuk era noto per aver orchestrato diverse azioni terroristiche in diverse regioni.

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