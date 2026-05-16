Trump annuncia l' uccisione di Abu Bilal al-Minuk numero 2 dell' Isis e terrorista più attivo al mondo | chi era

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze statunitensi e l'esercito locale hanno condotto un'operazione in Nigeria che ha portato alla morte di Abu Bilal al-Minuk, considerato il secondo in comando dell'Isis e uno dei terroristi più attivi a livello internazionale. La notizia è stata annunciata dal presidente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'operazione o sull'identità delle forze coinvolte. Abu Bilal al-Minuk era noto per aver orchestrato diverse azioni terroristiche in diverse regioni.

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Abu Bilal al-Minuki, indicato dal tycoon come il numero due dell’Isis, sarebbe stato ucciso. A rivelarlo è lo stesso Donald Trump in un post pubblicato su Truth Social il 16 maggio. L’inquilino della Casa Bianca ha scritto che durante la notte le forze statunitensi e quelle nigeriane “hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata” e hanno eliminato “il terrorista più attivo del mondo”. Dal 2023 Washington lo aveva inserito nella lista dei terroristi globali. Ucciso il numero 2 dell’Isis Come anticipato, sabato 16 maggio Donald Trump ha annunciato su Truth Social l’uccisione di Abu Bilal al-Minuki, considerato da Washington il numero due dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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