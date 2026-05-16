Truffe sui cani dall’Uganda ai Paesi dell’Est La veterinaria Monica Pais | Ci hanno provato anche con Palla serve attenzione

Negli ultimi mesi sono state segnalate numerose truffe legate alla vendita di cani, con casi che coinvolgono clienti di diverse regioni italiane e provenienti anche dall’estero, tra cui paesi dell’Est e l’Uganda. La veterinaria Monica Pais ha spiegato che tra le vittime si trova anche un cane di nome Palla, che è stato oggetto di tentativi di truffa. La crescente diffusione di queste frodi ha portato le autorità a sottolineare l’importanza di prestare attenzione durante acquisti online e in negozi di animali.

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Oristano, 16 maggio 2026 – Nell’Italia con più cani che bambini, i truffatori non potevano lasciarsi sfuggire l’occasione. Ecco allora il proliferare di imbrogli soprattutto via social. Video e foto di animali e soprattutto cani feriti, maltrattati o bisognosi di cure, in calce c’è naturalmente un iban per fare donazioni. L’orrore di Mityana (Uganda). L’ultima organizzazione scoperta ci porta a Mityana, in Uganda, un’inchiesta della BBC Africa ha svelato l’abisso di orrore dei fabbricanti di storie strappalacrime che diventavano subito virali. Quelle ferite e quei maltrattamenti erano provocati apposta per vivere di rendita. Un cane da sfruttare per tutto il tempo possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Truffe sui cani, dall’Uganda ai Paesi dell’Est. La veterinaria Monica Pais: “Ci hanno provato anche con Palla, serve attenzione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EPISODE 51: Bank of Uganda Heist | Fake witchdoctors VS Fake Pastors | Mutasa Kafero Raid Sullo stesso argomento Hanno rotto anche la sacralità dello stadio, ci si va solo per farsi belli sui social (El Paìs)È successo quando il Real era sotto 1-2 con il Bayern, con il Bernabéu in fermento, “uno di quei momenti in cui si può quasi sentire il battito... Milan, serve attenzione sui calci piazzati. Nessuno meglio dell’Inter da palla inattivaIn vista del derby di domani sera, ecco alcuni dati da calcio piazzato che preoccupano il Milan di Massimiliano Allegri.