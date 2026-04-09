Hanno rotto anche la sacralità dello stadio ci si va solo per farsi belli sui social El Paìs

Durante una partita tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, con il punteggio in svantaggio di 1-2, lo stadio Bernabéu si è animato di tensione. Secondo il quotidiano El País, in quel momento il pubblico ha mostrato comportamenti che hanno infranto le tradizionali regole di rispetto e sacralità dell’evento sportivo, con alcuni tifosi più concentrati a farsi foto sui social che a sostenere la squadra. La partita ha avuto una cornice di grande fermento e tensione.

È successo quando il Real era sotto 1-2 con il Bayern, con il Bernabéu in fermento, “uno di quei momenti in cui si può quasi sentire il battito cardiaco energico delle grandi notti europee e, a tratti, l’incessante ricerca di un capro espiatorio”, scrive El Paìs. E’ successo che un uomo di mezza età (“l’età che abbiamo tutti quando indossiamo la maglia della nostra squadra”), si è alzato dal suo posto e ha tirato fuori i suoi strumenti da barbiere: una mantellina, un pettine, un rasoio elettrico. Accanto a lui, un altro uomo di mezza età, che lo ha lasciato fare. Un taglio di capelli in diretta, proprio nel bel mezzo della partita, “i protagonisti circondati da altri tifosi così perplessi che per un attimo hanno esitato tra prestare più attenzione alla sfumatura e all’ultima corsa di Vinicius. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hanno rotto anche la sacralità dello stadio, ci si va solo per farsi belli sui social (El Paìs) Dopo il match, scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio. L'assessore Bravi rassicura: "In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici"È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì. Leggi anche: Sosta selvaggia per la partita, residenti in rivolta: "Il Comune multi anche chi va allo stadio, non solo noi"