Milan serve attenzione sui calci piazzati Nessuno meglio dell’Inter da palla inattiva
In vista del derby di domani sera, emergono alcune preoccupazioni per il Milan riguardo ai calci piazzati. I dati mostrano che l’Inter si distingue come la squadra più efficace nelle palle inattive, mentre il Milan deve migliorare in questa fase. La differenza tra le due squadre si evidenzia nelle occasioni create e nelle realizzazioni da calcio da fermo.
In vista del derby di domani sera, ecco alcuni dati da calcio piazzato che preoccupano il Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
