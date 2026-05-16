Truffe online ai cani | l’allarme della veterinaria Monica Pais

Una veterinaria ha lanciato un avviso riguardo alle truffe online che coinvolgono immagini di cani. Si consiglia di verificare attentamente i video prima di effettuare donazioni, per evitare di finanziare frodi. Le storie che circolano sui social spesso sono collegate a situazioni di sfruttamento nei distretti dell'Uganda, dove vengono create false narrazioni per attirare l’attenzione e raccogliere fondi ingiustificati. La cautela nell’identificare contenuti autentici è diventata fondamentale per chi desidera aiutare senza rischiare di cadere in trappola.

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