Truffe online ai cani | l’allarme della veterinaria Monica Pais
Una veterinaria ha lanciato un avviso riguardo alle truffe online che coinvolgono immagini di cani. Si consiglia di verificare attentamente i video prima di effettuare donazioni, per evitare di finanziare frodi. Le storie che circolano sui social spesso sono collegate a situazioni di sfruttamento nei distretti dell'Uganda, dove vengono create false narrazioni per attirare l’attenzione e raccogliere fondi ingiustificati. La cautela nell’identificare contenuti autentici è diventata fondamentale per chi desidera aiutare senza rischiare di cadere in trappola.
? Punti chiave Come riconoscerne un video falso prima di inviare una donazione?. Cosa accade realmente nei distretti dell'Uganda per creare queste storie?. Perché l'acquisto di certe razze popolari alimenta il mercato nero?. Chi sono i responsabili dietro i conti correnti privati segnalati?.? In Breve Traffico illegale di chihuahua dall'est Europa e carlini verso cliniche italiane.. Criminali in Uganda a Mityana infliggono ferite agli animali per video virali.. Clinica Duemari gestisce casi di maltrattamenti come quello della pitbull Palla.. Vendita illegale di razze di moda tramite canali non trasparenti.. A Oristano, sabato 16 maggio 2026, la veterinaria Monica Pais ha lanciato un allarme cruciale riguardo alle nuove strategie criminali che sfruttano l’amore per gli animali attraverso i canali digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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