Truffe in Valle Lezioni ai nonni e denunce

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, nella Valle si sono verificati diversi episodi di truffe rivolte principalmente a persone anziane. In alcuni casi, i più vulnerabili sono stati ingannati da falsi rappresentanti di enti o sconosciuti che tentavano di ottenere denaro o informazioni personali. Tuttavia, un’anziana di Castello dell’Acqua ha evitato la trappola, dimostrando attenzione e prudenza. La sua reazione ha ricevuto elogi ufficiali, mentre le autorità locali stanno portando avanti iniziative per sensibilizzare i cittadini più anziani sui rischi e le modalità di difesa.

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Nei giorni scorsi un’anziana di Castello dell’Acqua non solo non ci è cascata, ma ha guadagnato anche il plauso dell’amministrazione comunale. "Vogliamo avvisare che gli sciacalli si son fatti vivi anche da noi – si legge sul profilo Facebook del Comune guidato da Andrea Pellerano - Una nostra compaesana è stata contattata per telefono da un falso carabiniere che le comunicava che sua figlia aveva avuto un incidente ed aveva bisogno urgente di denaro, la signora veniva quindi invitata a preparare tutto il contante disponibile, che lui sarebbe poi passato a prendere". Molto lucidamente l’anziana ha chiesto di poter parlare prima con la figlia, ma quando ha sentito una voce che non era la sua, ha immediatamente capito che non poteva che trattarsi di una truffa e ha appeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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