Truffe in Valle Lezioni ai nonni e denunce

Recentemente, nella Valle si sono verificati diversi episodi di truffe rivolte principalmente a persone anziane. In alcuni casi, i più vulnerabili sono stati ingannati da falsi rappresentanti di enti o sconosciuti che tentavano di ottenere denaro o informazioni personali. Tuttavia, un’anziana di Castello dell’Acqua ha evitato la trappola, dimostrando attenzione e prudenza. La sua reazione ha ricevuto elogi ufficiali, mentre le autorità locali stanno portando avanti iniziative per sensibilizzare i cittadini più anziani sui rischi e le modalità di difesa.

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