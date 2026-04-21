Un nuovo progetto coinvolge i bambini in un percorso di formazione per riconoscere i segnali di un ictus nei propri nonni. Lezioni pratiche verranno svolte nelle scuole, con l’obiettivo di insegnare ai più giovani come intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L’iniziativa prevede anche la collaborazione con un ospedale locale, che fornirà supporto e materiali didattici per le lezioni.

Salvare i nonni imparando a riconoscere l’ictus. È questo il percorso formativo che coinvolgerà i piccoli. In pratica, i bambini diventano ’ Fast Heroes ’ con le lezioni in classe degli infermieri dell’ ospedale della Valdinievole. È partito anche in Valdinievole, alla scuola primaria Valchiusa dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, il progetto internazionale ’ Fast Heroes 112 ’, un’iniziativa educativa dedicata ai bambini delle scuole primarie per sensibilizzarli sul riconoscimento precoce dei sintomi dell’ ictus ischemico e sull’importanza di attivare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Il progetto, promosso a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I bimbi salvano i nonni dall’ictus. Lezioni degli infermieri in classe. Via al progetto con l’ospedale

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