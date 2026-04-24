alleati contro le truffe lezioni dei carabinieri nei punti store di enel

Le forze dell’ordine collaborano con la rete di punti vendita di un’azienda energetica per organizzare incontri pubblici dedicati alla prevenzione delle truffe. Durante le conferenze, i partecipanti apprendono come riconoscere le telefonate moleste e le strategie di phishing utilizzate dai truffatori. Gli incontri si svolgono negli spazi dell’azienda aperti al pubblico, offrendo indicazioni pratiche per difendersi dai tentativi di raggiro più comuni.

Enel sul territorio con l’Arma del carabinieri: al via il ciclo di conferenze contro le truffe. Incontri aperti a tutti negli Spazi Enel per riconoscere e gestire telefonate moleste e phishing: una guida pratica per smascherare i raggiri più diffusi. Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri store, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa, che toccherà anche alcune aree della Toscana, offrirà un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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