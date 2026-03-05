Ferentino viola l' affidamento in prova 51enne torna in carcere per bancarotta fraudolenta

A Ferentino, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Frosinone. L’uomo, che aveva l’affidamento in prova, è tornato in carcere per bancarotta fraudolenta. L’arresto è stato effettuato dai militari della Stazione locale.

L'uomo stava scontando una pena definitiva di 6 anni e 1 mese di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Frosinone nel 2015 I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno arrestato un 51enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. L'uomo stava scontando una pena definitiva di 6 anni e 1 mese di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Frosinone nel 2015. A partire dal 2024, il 51enne era stato ammesso a beneficiare della misura alternativa alla detenzione, nello specifico l'affidamento in prova ai servizi sociali.

