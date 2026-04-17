Arrestati in Costa Azzurra coniugi latitanti di San Costanzo | devono scontare 8 e 4 anni per bancarotta fraudolenta

Due cittadini italiani, Vitalucci Claudio e Belardinelli Lorena, rispettivamente di 68 e 65 anni, sono stati arrestati in una località della Costa Azzurra, a Saint Laurent du Var. I coniugi, latitanti, devono scontare rispettivamente otto e quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. La loro fuga si era protratta dopo il procedimento giudiziario che li vedeva coinvolti in questa vicenda legale.

PESARO — È terminata in una località della Costa Azzurra, a Saint Laurent du Var, la fuga di due coniugi italiani, Vitalucci Claudio di 68 anni e Belardinelli Lorena di 65 anni, entrambi residente a San Costanzo, latitanti dal settembre del 2023. I due sono stati tratti in arresto lo scorso 14 aprile dalle autorità di polizia francesi, a conclusione di una prolungata attività di indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. La sentenza I due soggetti si erano resi irreperibili a seguito di una condanna in via definitiva per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata. Nei loro...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Arrestati in Costa Azzurra coniugi latitanti di San Costanzo: devono scontare 8 e 4 anni per bancarotta fraudolenta Notizie correlate Bancarotta fraudolenta per il crac Adriatica Manifatture, latitanti di San Costanzo arrestati in Costa AzzurraSan Costanzo (Pesaro e Urbino), 17 aprile 2026 – Si è conclusa in Costa Azzurra la fuga di due coniugi di San Costanzo latitanti dal settembre 2023,... Deve scontare tre anni per bancarotta fraudolenta: individuato e condotto in carcereMONTOPOLI – Conti in sospeso con la giustizia che tornano a bussare alla porta dopo quattordici anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Latitanti marchigiani dal 2023 arrestati in Costa Azzurra; Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anni; Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli | fuga di oltre 2 anni. Bancarotta fraudolenta per il crac Adriatica Manifatture, latitanti di San Costanzo arrestati in Costa AzzurraClaudio Vitalucci, 68 anni e la mogllie Lorena Berladinelli di 64 sono finiti in manette a Saint Laurent du-Var. msn.com San Costanzo, la latitanza dopo la bancarotta si ferma in Costa Azzurra: coppia di coniugi arrestataÈ terminata in una località della Costa Azzurra, a Saint Laurent du Var, la latitanza di due coniugi italiani, iniziata a settembre del 2023 ... centropagina.it Chiedo consiglio 12-15 gg inizio luglio Costa Azzurra - Provenza facebook