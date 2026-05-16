Due anziani sono stati vittima di una truffa che ha fruttato loro circa 8.500 euro. Un tassista ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine, portando all’arresto dell’uomo sospettato di aver manipolato i due anziani. Secondo gli accertamenti, l’uomo si sarebbe presentato come un dipendente di Poste italiane e successivamente come il nipote, coinvolgendoli in acquisti non pagati che avrebbero contribuito a la truffa. Gli investigatori stanno proseguendo con gli approfondimenti per chiarire i dettagli dell’episodio.

In taxi per portare a termine la truffa alla coppia di anziani presi di mira. Con i quali secondo quanto accertato, si sarebbe spacciato prima per un dipendente di Poste italiane poi per il nipote, finito nei guai per degli acquisti fatti e non pagati. La polizia lo ha arrestato grazie alla segnalazione, arrivata proprio dal tassista che lo stava trasportando, insospettito dell’atteggiamento del cliente. In manette è finito un 34enne italiano, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni degli anziani, residenti a Perugia. Giovedì pomeriggio, gli agenti della Questura sono intervenuti nell’immediatezza, in seguito alla segnalazione al 112, da parte, come detto, del tassista che, proprio in quel momento, stava accompagnando un passeggero sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa due anziani per 8.500 euro. Ma il tassista lo fa arrestare

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