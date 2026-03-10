Truffa dei finti poliziotti Ma l’anziana li fa arrestare

Il 5 marzo, una donna anziana ha evitato una truffa messa in atto da due uomini che si spacciavano per poliziotti. I falsi agenti avevano tentato di convincerla a consegnare denaro, ma lei ha chiamato le forze dell’ordine e ha fatto arrestare i due uomini. La vicenda si è conclusa con il loro fermo, evitando che la truffa avesse successo.

Nuova tentata truffa ai danni di una persona anziana messa in atto da finti poliziotti. Il 5 marzo scorso, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne e un 23enne, entrambi residenti nella provincia di Caserta, per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Nella circostanza il 42enne è stato anche denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il copione della truffa è sempre lo stesso. Un finto poliziotto ha contattato telefonicamente l’anziana vittima, comunicandole che suo figlio aveva investito una bambina e che, per tale motivo, sarebbe stato arrestato qualora non avesse provveduto immediatamente al risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

