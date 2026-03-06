Nel pomeriggio del 5 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno sventato una tentata truffa da parte di un individuo che si spacciava per un carabiniere. La vittima, insospettita, ha deciso di collaborare con le forze dell’ordine e ha contribuito all’arresto dell’uomo. L’intervento si è concluso con il fermo del sospettato e il recupero di eventuali strumenti utilizzati per la truffa.

Nel pomeriggio del 5 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno sventato una truffa ai danni di un anziano di 83 anni con l’ arresto in flagranza di reato di due persone ritenute responsabili del tentato raggiro: una 25enne italiana residente in provincia di Napoli, già gravata da precedenti specifici per analoghi reati, e un 21enne tunisino residente a Salerno. Nel corso del pomeriggio, la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Como aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini relative a tentativi di truffa col metodo del “finto carabiniere”, ossia persone che, contattando telefonicamente diversi residenti della zona, qualificandosi come appartenenti all’Arma, avevano prospettato il coinvolgimento di loro familiari in vicende giudiziarie, chiedendo come risarcimento denaro o gioielli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como, tenta truffa del finto carabiniere, ma vittima lo fa arrestare

Roma: tenta truffa del finto incidente ma anziana vittima chiama agenti e lo fa arrestareUn uomo finge di essere un carabiniere per truffare un'anziana, ma viene smascherato e arrestato dalla Polizia di Stato.

Sventata truffa a Pino Torinese: anziana si accorge del finto carabiniere, chiama quelli veri e lo fa arrestareNella tarda mattinata di mercoledì 14 gennaio 2026 una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pino Torinese ha sventato una truffa a danno di...

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Contenuti utili per approfondire Como tenta truffa del finto carabiniere....

Temi più discussi: Suo marito ha rapinato un gioielliere: tenta la truffa dell’oro in casa, arrivano i carabinieri e scatta l’arresto; Tenta la truffa dell'abbraccio, ma la vittima si ribella e salva la collana; Tenta di raggirare una 63enne con la truffa del finto maresciallo a Parma, 42enne denunciato e allontanato; Continuano le truffe agli anziani: a Imola raggiro da 300mila euro.

Albese con Cassano, tentano la truffa del falso carabiniere: arrestati un uomo e una donnaLa vittima, un 83enne, ha chiamato il 112 dopo la telefonata sospetta. I militari li hanno bloccati vicino all’abitazione, il complice trovato nascosto in un cassonetto ... ciaocomo.it

Tenta la truffa del finto impiegato. Ma gli risponde una consiglieraSe arrivano telefonate per conto del Comune di Morrovalle, state attenti perché è una truffa. È l’avvertimento lanciato via social dalla consigliera comunale di Morrovalle Roberta Palombini (nella ... ilrestodelcarlino.it

La semifinale di Coppa Italia Inter-Como sarà a San Siro alle 21 del 21 aprile. Mentre a Pasquetta giocherà contro l’Udinese (orario ancora da definire) - facebook.com facebook

Coppa Italia, semifinali di ritorno: #Inter- #Como martedì 21 aprile alle 21; #Atalanta- #Lazio mercoledì 22 aprile alle 21 x.com