Truffa al numero della Polizia | il piano dei criminali a Campobasso

? Punti chiave Come fanno i truffatori a far apparire il numero della Questura?. Cosa chiedono i criminali per svuotare i conti correnti delle vittime?. Come riescono i malviventi a prendere il controllo del tuo smartphone?. Perché la Polizia di Stato avverte che il numero 08744061 è pericoloso?.? In Breve Truffatori usano tecnologia VOIP per falsificare il numero 08744061 della Questura.. Criminali inducono vittime a installare software Any Desk per controllo remoto dispositivi.. Le vittime subiscono bonifici istantanei o ricariche su carte prepagate tramite inganno.. La Questura di Campobasso avvisa che le forze di polizia non chiedono mai denaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nuova Truffa 04/2026 del Colonnello dei Carabinieri 31000 euro in 3 minuti! Per cortesia condividere

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