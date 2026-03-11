Il finto numero della caserma non basta sventata truffa da 20mila euro

Una truffa da 20 mila euro è stata sventata dopo che un uomo si è finto maresciallo dei carabinieri, usando un numero fasullo della caserma di Castellarquato. La vittima aveva ricevuto messaggi allarmanti e una chiamata da uno sconosciuto che si presentava come ufficiale, facendo credere di essere coinvolta in controlli antiriciclaggio. La situazione è stata interrotta prima che venissero effettuati pagamenti.

Sembrava tutto vero. I messaggi allarmanti sul telefono, il riferimento a presunti controlli antiriciclaggio, poi la telefonata di un uomo che si presenta come maresciallo dei carabinieri e, sul display, compare addirittura con il numero della caserma di Castellarquato. Una sequenza studiata nei.