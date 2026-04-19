Un avvocato ha perso diverse migliaia di euro in una truffa legata all'acquisto di un'auto. I truffatori hanno clonato il numero dei carabinieri, facendo sembrare tutto legittimo. L’incidente si è verificato a Bologna, dove l’avvocato è stato contattato telefonicamente e ha creduto di parlare con rappresentanti delle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il pagamento di una somma ingente, mai più recuperata.

Bologna, 19 aprile 2026 – "I truffatori erano preparatissimi, come se fossero stati istruiti da esperti legali. E mi hanno chiamato dal numero di una vera caserma". L’avvocato Salvatore De Siena, frontman de ‘Il parto delle nuvole pesanti’ è sconvolto e arrabbiato. Pochi giorni fa è finito vittima di un raggiro - quello della rapina con targa clonata - che gli è costato caro. Decine di migliaia di euro di bottino, tra contanti e gioielli. "Ero in studio quando la praticante mi ha passato la chiamata di un sedicente maresciallo dei carabinieri, che pretendeva con insistenza di parlare con me", racconta De Siena. La telefonata dal numero di una caserma, ma clonato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avvocato cade nella truffa dell’auto, spariti migliaia di euro: "Clonato il numero dei carabinieri"

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