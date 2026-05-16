Morti i due escursionisti dispersi in Friuli | i corpi dei due giovani individuati a Sella Chianzutan

Sono stati ritrovati senza vita i due giovani dispersi nelle montagne del Friuli. I corpi sono stati individuati a Sella Chianzutan, nel territorio di Verzegnis. Le vittime sono un cittadino austriaco di 23 anni e un suo amico, di nazionalità tedesca. La ricerca era stata avviata dopo la scomparsa dei due durante un'escursione nella zona. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il ritrovamento dei corpi, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze.

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