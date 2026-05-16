Trova qualcuno che ti sollevi di peso e ti porti in braccio sulle scale di Cannes proprio come fa Vincent Macaigne con Laetitia Casta
Durante il festival di Cannes 2026, l’attrice ha deciso di fare il suo ingresso in modo insolito, scegliendo di essere sollevata tra le braccia da un collega sul tappeto rosso. Un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti, suscitando commenti tra il pubblico e i fotografi. La scena si è svolta mentre gli invitati attraversavano le scale, creando un momento che ha fatto parlare di sé sui social e sui media specializzati.
L aetitia Casta ha scelto il modo meno convenzionale possibile per firmare il suo ritorno a Cannes 2026. Dopo cinque anni di assenza dalle passerelle della Costa Azzurra, l’attrice e supermodella francese, 48 anni, ha letteralmente scardinato la rigida liturgia del festival, abbandonando le pose plastiche e i sorrisi di circostanza a favore della spontaneità. L’occasione è stata la première di Karma, il nuovo lavoro fuori concorso di Guillaume Canet, ma l’attenzione dei media si è spostata tutta su un fuori programma ad alto tasso di allegria. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Il valzer improvvisato e il volo sulle scale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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