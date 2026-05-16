Trova qualcuno che ti sollevi di peso e ti porti in braccio sulle scale di Cannes proprio come fa Vincent Macaigne con Laetitia Casta

Durante il festival di Cannes 2026, l’attrice ha deciso di fare il suo ingresso in modo insolito, scegliendo di essere sollevata tra le braccia da un collega sul tappeto rosso. Un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti, suscitando commenti tra il pubblico e i fotografi. La scena si è svolta mentre gli invitati attraversavano le scale, creando un momento che ha fatto parlare di sé sui social e sui media specializzati.

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