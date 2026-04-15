Addio prof? La piattaforma Google che ti personalizza lo studio ti interroga ti crea slide narranti un podcast e le mappe concettuali

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha presentato una nuova piattaforma chiamata Learn Your Way, pensata per personalizzare lo studio degli utenti. La piattaforma permette di interrogare gli utenti, creare slide narranti, podcast e mappe concettuali. A spiegare le caratteristiche e le funzionalità è stato un divulgatore digitale noto per analizzare le applicazioni educative dell’azienda in un video pubblicato di recente sul suo canale.

Google lancia una nuova piattaforma denominata Learn Your Way. A illustrarne caratteristiche e potenzialità è stato il divulgatore digitale Raffaele Gaito, in un recente intervento video pubblicato sul proprio canale, dove analizza l’evoluzione delle app educative sviluppate dall’azienda. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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