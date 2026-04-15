Addio prof? La piattaforma Google che ti personalizza lo studio ti interroga ti crea slide narranti un podcast e le mappe concettuali

Google ha presentato una nuova piattaforma chiamata Learn Your Way, pensata per personalizzare lo studio degli utenti. La piattaforma permette di interrogare gli utenti, creare slide narranti, podcast e mappe concettuali. A spiegare le caratteristiche e le funzionalità è stato un divulgatore digitale noto per analizzare le applicazioni educative dell’azienda in un video pubblicato di recente sul suo canale.