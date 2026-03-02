Sibilia ha commentato su un medico dicendo che non ti fa mai morire, ma non ti fa mai stare bene. Oggi Tony Damascelli ne parla anche sul Giornale, portando l’attenzione su questa figura. La discussione si concentra su alcune caratteristiche professionali del medico, senza entrare in dettagli aggiuntivi o opinioni personali. La notizia si limita a riportare le dichiarazioni e le opinioni di alcuni commentatori.

Damascelli sul Giornale. "Non spacciava football, mai l’ho sentito urlare, semmai mormorare parole giuste. Con il borsello a tracolla e i sandali con calzino corto ai piedi, informava l'avvocato su Platini" Rino Marchesi, ne scrive oggi anche Tony Damascelli sul Giornale. Parla di Marchesi ai tempi della Juventus, dei suoi dialoghi con l’Avvocato. Apparteneva, per educazione e comportamento, ad un’altra epoca, soffriva la vigilia delle partite ricorrendo a qualche pillola tranquillante, non spacciava football, mai l’ho sentito urlare, semmai mormorare parole giuste, nelle nuvole aspre del suo sigaro toscano, sapeva, dunque, ascoltare insegnamenti e idee, nelle interviste era un compagno e amico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rino Marchesi, disse di lui Sibilia: “è un medico che non ti fa mai morire ma non ti fa mai stare bene assai”

