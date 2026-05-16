Troppo sale a tavola basta un cucchiaino al giorno L’allarme dell’Ausl | Aumenta il rischio di infarto e ictus

Un recente avviso dell’Ausl sottolinea che il consumo quotidiano di sale dovrebbe limitarsi a un cucchiaino per ridurre il rischio di infarto e ictus. La comunicazione si inserisce nella campagna della Settimana mondiale dedicata alla riduzione del consumo di sale, promossa dal Wassh, con il coinvolgimento del Dipartimento di Igiene e Sanità. La campagna, che si concluderà il 17 maggio, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di moderare l’uso del sale nelle abitudini quotidiane.

Meno sale più salute: “Insieme facciamo la differenza”. E’ questo il messaggio che accompagna fino al 17 maggio la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale promossa dal Wassh - World Action on Salt, Sugar and Health e alla quale aderisce anche il Dipartimento di Igiene e Sanità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubIm Engaged To A Politician, My Ex Still Didnt Sign Divorce Papers

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ictus, il rischio sale dell'80% se dormi troppo al pomeriggio: ecco i limiti

Leggi anche: Terza età, rinunciare alle cure dentistiche aumenta il rischio di infarto, ictus e demenza

Troppo sale a tavola, 5 mosse concrete per ridurlo subitoCinque grammi di sale al giorno circa un cucchiaino da tè. È questa la soglia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non ... dica33.it

sale da tavola e caricatore a nastro reddit

Gli italiani consumano ancora troppo sale: solo uno su sei nei limiti OmsSecondo i dati preliminari del Progetto cuore 2023-2025, nella fascia 35-74 anni gli uomini assumono in media 9,3 grammi al giorno e le donne 7,1, valori ancora lontani dalla soglia indicata dall’Oms ... italiaatavola.net