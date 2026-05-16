Troppo sale a tavola basta un cucchiaino al giorno L’allarme dell’Ausl | Aumenta il rischio di infarto e ictus

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente avviso dell’Ausl sottolinea che il consumo quotidiano di sale dovrebbe limitarsi a un cucchiaino per ridurre il rischio di infarto e ictus. La comunicazione si inserisce nella campagna della Settimana mondiale dedicata alla riduzione del consumo di sale, promossa dal Wassh, con il coinvolgimento del Dipartimento di Igiene e Sanità. La campagna, che si concluderà il 17 maggio, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di moderare l’uso del sale nelle abitudini quotidiane.

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Meno sale più salute: “Insieme facciamo la differenza”. E’ questo il messaggio che accompagna fino al 17 maggio la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale promossa dal Wassh - World Action on Salt, Sugar and Health e alla quale aderisce anche il Dipartimento di Igiene e Sanità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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