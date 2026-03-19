Uno studio recente evidenzia che il rischio di ictus cerebrale aumenta dell’80% se si dorme troppo nel pomeriggio. Secondo gli esperti, un lungo pisolino può essere associato a un incremento di questa probabilità. La ricerca si concentra sui legami tra il riposo pomeridiano prolungato e l’insorgenza di problemi cerebrovascolari, lasciando da parte le cause o i motivi dietro queste connessioni.

Un lungo pisolino pomeridiano non è sempre un buon segno. Il motivo? L' ictus cerebrale. "La maggior parte delle volte l'attenzione si concentra sull'evento acuto: inatteso, drammatico, capace di cambiare la vita in pochi istanti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'ictus non nasce all'improvviso, ma è piuttosto il risultato finale di un lungo e silenzioso processo che si sviluppa nel corso degli anni e che mette insieme numerosi fattori di rischio. Tra questi, lo stress cronico e le alterazioni del sonno - sia notturno sia diurno - stanno emergendo come elementi sempre più rilevanti per la salute cerebrovascolare". E sotto la lente di ingrandimento ci finiscono proprio le pennichelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ictus, il rischio sale dell'80% se dormi troppo al pomeriggio: ecco i limiti

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