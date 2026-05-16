Troppe e-mail da parte della scuola? Una mamma crea un’app con l’IA e la vende alle altre mamme
Una madre di Manhattan ha sviluppato un’app chiamata DailyNest, che utilizza l’intelligenza artificiale per leggere e riassumere automaticamente le email inviate da scuole, attività sportive e corsi extrascolastici. La donna ha deciso di creare questa applicazione dopo aver ricevuto numerose comunicazioni via email da parte delle istituzioni scolastiche, ritenendo utile semplificare la gestione di queste informazioni. L’app è stata poi venduta ad altre mamme interessate a ridurre il tempo dedicato alla lettura delle comunicazioni scolastiche.
Dalle comunicazioni scolastiche all’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti una madre di Manhattan ha creato DailyNest, un’app che utilizza l’IA per leggere e sintetizzare automaticamente le email inviate da scuole, attività sportive e corsi extrascolastici. A raccontarlo è il New York Post. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
he said he could never love a poor girl! so i left him forever and now hes losing his mind.
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