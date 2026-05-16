Troppe e-mail da parte della scuola? Una mamma crea un’app con l’IA e la vende alle altre mamme

Una madre di Manhattan ha sviluppato un’app chiamata DailyNest, che utilizza l’intelligenza artificiale per leggere e riassumere automaticamente le email inviate da scuole, attività sportive e corsi extrascolastici. La donna ha deciso di creare questa applicazione dopo aver ricevuto numerose comunicazioni via email da parte delle istituzioni scolastiche, ritenendo utile semplificare la gestione di queste informazioni. L’app è stata poi venduta ad altre mamme interessate a ridurre il tempo dedicato alla lettura delle comunicazioni scolastiche.

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