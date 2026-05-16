Troppe mail da scuola | mamma usa l'IA per organizzare gli impegni e poi vende l'app agli altri genitori

Una madre americana ha sviluppato un’applicazione che utilizza l’intelligenza artificiale per raccogliere e riassumere le numerose email scolastiche inviate ogni giorno. L’obiettivo è semplificare la gestione degli impegni quotidiani legati alla scuola dei figli, riducendo il numero di messaggi da leggere. Successivamente, questa mamma ha deciso di vendere l’app agli altri genitori, offrendo uno strumento che permette di organizzare le comunicazioni scolastiche in modo più efficiente.

Per contrastare il carico invisibile della gestione familiare, una mamma americana ha creato un'app basata sull'intelligenza artificiale per selezionare e sintetizzare in un unico messaggio quotidiano le tantissime email scolastiche dei figli. L'idea è piaciuta così tanto che decien di altri genitori hanno voluto abbonarsi al servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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